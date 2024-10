Inchiesta dossieraggio, hacker Calamucci al Gip: "Accusati di attività impossibili" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Si è avvalso della facoltà di non rispondere Carmine Gallo, ex commissario capo della Polizia, durante l’interrogatorio di garanzia tenuto oggi davanti al giudice per le indagini preliminari di Milano, Fabrizio Filice. Gallo, che si trova agli arresti domiciliari, è accusato di essere a capo di un’operazione di dossieraggio illecito, che avrebbe fatto ricorso a violazioni di sistemi informatici delle forze dell’ordine. L'ex poliziotto ha scelto il silenzio, limitandosi a dichiarare spontaneamente di voler chiarire la propria posizione direttamente con il pubblico ministero. "Sono un servitore dello stato, parlerò ai pm per dimostrare la mia innocenza", avrebbe detto al giudice. "Dimostrerà la sua estraneità ai fatti contestati", ha affermato la sua legale, Antonella Augimeri. Tg24.sky.it - Inchiesta dossieraggio, hacker Calamucci al Gip: "Accusati di attività impossibili" Leggi tutto 📰 Tg24.sky.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Si è avvalso della facoltà di non rispondere Carmine Gallo, ex commissario capo della Polizia, durante l’interrogatorio di garanzia tenuto oggi davanti al giudice per le indagini preliminari di Milano, Fabrizio Filice. Gallo, che si trova agli arresti domiciliari, è accusato di essere a capo di un’operazione diillecito, che avrebbe fatto ricorso a violazioni di sistemi informatici delle forze dell’ordine. L'ex poliziotto ha scelto il silenzio, limitandosi a dichiarare spontaneamente di voler chiarire la propria posizione direttamente con il pubblico ministero. "Sono un servitore dello stato, parlerò ai pm per dimostrare la mia innocenza", avrebbe detto al giudice. "Dimostrerà la sua estraneità ai fatti contestati", ha affermato la sua legale, Antonella Augimeri.

Inchiesta dossieraggio e hacker, Calamucci al Gip: "Accusati di attività impossibili"

Gallo, che si trova agli arresti domiciliari, è accusato di essere a capo di un’operazione di dossieraggio illecito ... Anche Giulio Cornelli, hacker di una delle società di investigazione al centro ...

Inchiesta dossieraggio e hacker: le dichiarazioni spontanee degli indagati davanti al Gip

Durante l’interrogatorio di garanzia quattro degli arrestati nell’inchiesta dossieraggio e hacker, Nunzio Samuele Calamucci, Carmine Gallo, Giulio Cornelli e Massimiliano Camponovo, hanno scelto di ...

Dossieraggio, l’ex superpoliziottto e l’hacker non rispondono al gip di Milano ma “chiariranno tutto”

I difensori di Gallo e Calamucci spiegano che si confronteranno con gli inquirenti dopo aver conosciuto gli atti ...

Dossieraggio e hacker, come tutelarsi dagli «spioni» e le parole per capire il caso Equalize (da Sdi a Rat)

L'inchiesta che ha portato all'arresto dell'informatico Calamucci, che utilizzava la piattaforma Beyond: com'è possibile che gli archivi dello Stato siano «bucati» in modo così facile, cosa centrano g ...