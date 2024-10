In moto senza aver mai preso la patente, cerca di corrompere i carabinieri: denunciata 52enne (Di giovedì 31 ottobre 2024) Bergamo. Ha cercato di corrompere i militari per evitare il verbale offrendo 100 euro alla pattuglia che l’aveva fermata e aveva scoperto come lei fosse alla guida della sua moto senza tuttavia aver mai conseguito la patente di guida. È successo lo scorso 26 ottobre a Bergamo: una pattuglia della Sezione Radiomobile dei carabinieri di Bergamo stava transitando in via Roma quando i militari hanno un casco – perso dalla conducente di una moto pochi metri prima – rotolare per strada, creando un evidente pericolo per gli altri automobilisti. Dopo aver fermato la circolazione ed aver rimosso il casco dalla carreggiata, i carabinieri si sono avvicinati alla motociclista, che si era fermata pochi metri più avanti. Nulla di grave, se non fosse che la donna, una 52enne originaria delle Filippine, stava viaggiando senza aver mai svolto l’esame di guida e ottenuto la patente. Bergamonews.it - In moto senza aver mai preso la patente, cerca di corrompere i carabinieri: denunciata 52enne Leggi tutto 📰 Bergamonews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Bergamo. Hato dii militari per evitare il verbale offrendo 100 euro alla pattuglia che l’aveva fermata e aveva scoperto come lei fosse alla guida della suatuttaviamai conseguito ladi guida. È successo lo scorso 26 ottobre a Bergamo: una pattuglia della Sezione Radiomobile deidi Bergamo stava transitando in via Roma quando i militari hanno un casco – perso dalla conducente di unapochi metri prima – rotolare per strada, creando un evidente pericolo per gli altri automobilisti. Dopofermato la circolazione edrimosso il casco dalla carreggiata, isi sono avvicinati allaciclista, che si era fermata pochi metri più avanti. Nulla di grave, se non fosse che la donna, unaoriginaria delle Filippine, stava viaggiandomai svolto l’esame di guida e ottenuto la

