Grottarossa, dopo anni di abbandono inaugurato il parco della scuola di via Valle del Vescovo (Di giovedì 31 ottobre 2024) dopo anni di abbandono finalmente i bambini e le bambine potranno utilizzare il parco della scuola di Grottarossa, in via Valle del Vescovo. L’area è stata consegnata al XV Municipio e poi inaugurata insieme ai piccoli studenti.parco della scuola di GrottarossaIl parco doveva essere Romatoday.it - Grottarossa, dopo anni di abbandono inaugurato il parco della scuola di via Valle del Vescovo Leggi tutto 📰 Romatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)difinalmente i bambini e le bambine potranno utilizzare ildi, in viadel. L’area è stata consegnata al XV Municipio e poi inaugurata insieme ai piccoli studenti.diIldoveva essere

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:diinaugurato il parco della scuola di via Valle del Vescovo; DAL FANGO E L’RINASCE IL PARCO DELLA SCUOLA “”; Inaugurato stamattina il nuovo parco attrezzato della “Scuola di”, in Via di Valle Vescovo; Roma, auna discarica a cielo aperto: tra i cumuli di rifiuti spunta anche la carcassa di una peco; La favela di Roma nord, case di fortuna per vivere sotto i ponti; Lavori sul campo del parco di: trefa l'incidente in cui rimase gravemente ferito un bambino; Approfondisci 🔍

Grottarossa, dopo anni di abbandono inaugurato il parco della scuola di via Valle del Vescovo

(romatoday.it)

Anche la scuola, in quella circostanza, venne invasa da fango e detriti. Il parco, da allora, è rimasto chiuso ed inagibile per anni. L’inaugurazione Già ad inizio ottobre l’area era stata consegnata ...

Municipio Xv, Torquati: “Inaugurato parco scuola Valle Vescovo. Per anni in stato d’abbandono”

(lagone.it)

“E’ stato inaugurato questa mattina il nuovo parco attrezzato della “Scuola di Grottarossa”, in Via di Valle Vescovo. Frutto di una compensazione edilizia, da anni l’area era in stato d’abbandono, ...

Dopo anni di abbandono nasce il Parco Lineare: un'area verde per la comunità

(msn.com)

Un’area situata nella periferia cittadina è finalmente rinata, dopo anni di abbandono, grazie ad un importante finanziamento intercettato, dall’attuale Amministrazione Comunale nel precedente ...

Municipio Xv, Torquati: “Dopo anni realizzata area verde scuola Valle Vescovo”

(lagone.it)

“E’ stata consegnata oggi al Municipio XV l’area verde attrezzata adiacente alla “Scuola di Grottarossa”, in Via di Valle Vescovo, parco che doveva essere realizzato già molti anni fa. Frutto di una ...