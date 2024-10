Gino il nonno che ha ballato al funerale del nipote | È stato un atto d’amore Quella danza mi ha salvato

Leggi tutto 📰 Open.online

(Di giovedì 31 ottobre 2024)ha deciso di ricordare il15enne, Kevin Gentilin, scomparso in seguito a un incidente stradale a Castelfranco Veneto (Treviso), con un ballo ai suoi funerali. Il, muratore di 66 anni, in un’intervista di Andrea Priante sul Corriere della Sera, ha spiegato checosì inusuale gli ha permesso di non impazzire: «A salvarmi è stato proprio quel ballo. Quando ho finito dire davanti alla bara di mio, nella testa ho sentito distintamente la sua voce. Mi ha detto: “Grazie”. E all’improvviso mi sono sentito svuotato, come se molta disofferenza che mi portavo dentro, se ne fosse uscita». La morte in motorino «A partire da quest’anno scolastico, con le belle giornate Kevin raggiungeva la scuola in Vespa.