Gianni Morandi e il video con il neolaureato: “Ce l’hai fatta?” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Bologna, 31 ottobre 2024 – Gianni Morandi chiede una foto ad un neolaureato e il video diventa virale. È accaduto lo scorso lunedì (28 ottobre), quando Federico Ruggeri, marchigiano di Fano, 22 anni compiuti a maggio, è stato avvicinato in via Oberdan, in pieno centro a Bologna, dal cantante di Monghidoro che ha voluto complimentarsi con lui. “Ce l’hai fatta, eh?”, gli ha detto l’artista che abita a San Lazzaro di Savena. Ancora incredulo il neodottore: “Ho studiato Economia Aziendale a Bologna e lunedì, dopo la discussione della mia tesi di laurea, sono andato a festeggiare con gli amici e la famiglia”. Il ragazzo si trovava in locale, seduto ai tavolini esterni. Erano le 12.54 (l’orario preciso è dettato dal video, ndr). “Stavamo brindando, avevo la corona di alloro in testa e ho sentito un boato – sorride –. Poi, nella concitazione generale, ho avvertito una mano sulla spalla. Ilrestodelcarlino.it - Gianni Morandi e il video con il neolaureato: “Ce l’hai fatta?” Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Bologna, 31 ottobre 2024 –chiede una foto ad une ildiventa virale. È accaduto lo scorso lunedì (28 ottobre), quando Federico Ruggeri, marchigiano di Fano, 22 anni compiuti a maggio, è stato avvicinato in via Oberdan, in pieno centro a Bologna, dal cantante di Monghidoro che ha voluto complimentarsi con lui. “Ce, eh?”, gli ha detto l’artista che abita a San Lazzaro di Savena. Ancora incredulo il neodottore: “Ho studiato Economia Aziendale a Bologna e lunedì, dopo la discussione della mia tesi di laurea, sono andato a festeggiare con gli amici e la famiglia”. Il ragazzo si trovava in locale, seduto ai tavolini esterni. Erano le 12.54 (l’orario preciso è dettato dal, ndr). “Stavamo brindando, avevo la corona di alloro in testa e ho sentito un boato – sorride –. Poi, nella concitazione generale, ho avvertito una mano sulla spalla.

