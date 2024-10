Lettera43.it - Dopo L’altra Italia, anche Se mi lasci non vale di Barbareschi chiude in anticipo

(Di giovedì 31 ottobre 2024)di Antonino Monteleone, su Rai 2Se minon, il dating show condotto da Luca. Il motivo è sempre lo stesso: i bassi ascolti. La prima puntata di lunedì 22 ottobre aveva infatti totalizzato solo l’1,82 per cento di share con 321 mila spettatori. A poco è servito il cambio di collocazione al martedì, perchéil secondo appuntamento è stato sotto al 2 per cento (1,96) e gli spettatori solo 293 mila. L’emittente ha dunque deciso dire il programma con due settimane di, riassumendo le ultime tre puntate in una sola in onda martedì 5 novembre. Lo schema della trasmissione prevedeva sei coppie in crisi che decidevano di partecipare al programma per rimettersi in gioco e ritrovarsi, vivendo per quattro settimane in una villa.