Donne al lavoro: poche e sottopagate. Gli uomini guadagnano il 28% in più (Di giovedì 31 ottobre 2024) poche Donne al lavoro. E pure sottopagate. Un gap atavico del mercato del lavoro italiano, che resiste nonostante la crescente attenzione al tema della parità di genere. Secondo l’Inps, le retribuzioni medie settimanali lorde degli uomini nel 2023 sono state di 643 euro, superiori del 28,34% rispetto ai 501 euro percepiti dalle Donne. Ma non è solo una questione di genere. Dal Rendiconto sociale dell’istituto di previdenza emerge infatti una differenza ancor più significativa (51%) tra gli stipendi dei lavoratori comunitari (582 euro a settimana) e quelli degli extracomunitari (385 euro). Tra questi ultimi, le Donne guadagnano in media 309 euro a settimana, contro i 432 euro degli uomini. Di rilievo anche la differenza tra il settore privato e quello pubblico. Per le Donne la retribuzione media giornaliera è di 77,6 euro, mentre quella degli uomini è di 104,4 euro (+34,54%). Quotidiano.net - Donne al lavoro: poche e sottopagate. Gli uomini guadagnano il 28% in più Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024)al. E pure. Un gap atavico del mercato delitaliano, che resiste nonostante la crescente attenzione al tema della parità di genere. Secondo l’Inps, le retribuzioni medie settimanali lorde deglinel 2023 sono state di 643 euro, superiori del 28,34% rispetto ai 501 euro percepiti dalle. Ma non è solo una questione di genere. Dal Rendiconto sociale dell’istituto di previdenza emerge infatti una differenza ancor più significativa (51%) tra gli stipendi dei lavoratori comunitari (582 euro a settimana) e quelli degli extracomunitari (385 euro). Tra questi ultimi, lein media 309 euro a settimana, contro i 432 euro degli. Di rilievo anche la differenza tra il settore privato e quello pubblico. Per lela retribuzione media giornaliera è di 77,6 euro, mentre quella degliè di 104,4 euro (+34,54%).

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:ale sottopagate. Gli uomini guadagnano il 28% in più; Menonel mercato del, sfuma crescita 2 miliardi di euro di Pil;: quattro proposte per cambiare; Troppe molestie sul: vittime due milioni didenunciano;equilibriste: 1 mamma su 5 lascia ilse diventa madre. Bolzano mother friendly, ultima ...; Piùe meno stereotipi per superare la carenza di personale italiana; Approfondisci 🔍

Donne al lavoro: poche e sottopagate. Gli uomini guadagnano il 28% in più

(informazione.it)

Il gender gap resiste nel mondo del lavoro, con una forbice ancora troppo ampia nel nostro Paese. Secondo l’Inps, infatti, le retribuzioni medie settimanali lorde degli uomini nel 2023 sono state in m ...

Lavoro, un nuovo assunto su quattro è straniero. Le donne guadagnano il 28% in meno degli uomini

(repubblica.it)

L’occupazione continua a crescere, dice il Rendiconto sociale del Civ Inps. Ma si è invertita la tendenza: meno contratti stabili, più precari. Aumentano Cig ...

Il lavoro alle donne? Una responsabilità collettiva

(vita.it)

Organizzato a Roma da Fondazione Gi Group e Gi Group Holding, il convegno “Il lavoro femminile come strumento di inclusione e ripartenza” è stato un’occasione di confronto sul ruolo che ognuno di noi ...

Un mestiere da donna, un mestiere da uomo: che conseguenze hanno gli stereotipi di genere sul lavoro?

(alfemminile.com)

Nella percezione comune alcune professioni sono “da femmina” e altre “da maschio”: nonostante i passi avanti verso la parità ...