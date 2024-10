Piperspettacoloitaliano.it - Don Matteo 14 anticipazioni quarta puntata del 7 novembre 2024, trama episodio 4 “La Luce del Mondo”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Don14di giovedì 7Prosegue con gran successo la 14 stagione di Don, in onda ogni giovedì sera su Rai 1. Ricapitolando, dopo l’addio del Capitano Anna Olivieri e del PM Marco Nardi felicemente sposati, sono entrati in scena il nuovo Capitano Diego Martini (Eugenio Mastrandrea) e la nuova PM Vittoria Guidi (Gaia Messerklinger), ma anche Giulia Mezzanotte (Federica Sabatini), sorella di Don Massimo (Raoul Bova). Cosa succederà negli episodi del 7? Leggi ledelladi Don14. Don14Il Capitano Martini si è trasferito nell’appartamento vicino a quello di Cecchini, ma una grande macchia di umidità deturpa la parete del bagno. La situazione precipita quando Pippo scambia la macchia per l’immagine di San Ponziano.