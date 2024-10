Corriere dello Sport – distanze ridotte, ecco le cifre (Di giovedì 31 ottobre 2024) 2024-10-31 09:32:38Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere: Ieri l’incontro tra il ds Manna e l’agente. In ballo c’è anche la clausola d’uscita che al club azzurro non piace Napoli e Kvara faccia a faccia, ancora una volta. Ieri a Milano, il giorno dopo la grande vittoria contro il Milan: da un lato il ds Manna e dall’altro Mamuka Jugeli, l’agente di Kvaratskhelia, per discutere del rinnovo della stella piovuta dalla Georgia. Illuminante a San Siro, con il gol del 2-0 e tante altre cose belle e interessanti, nella notte della sua presenza numero 100 con la maglia azzurra. ecco, mettiamola così: il club e il suo manager han n o pro v ato a capire se le presenze potranno aumentare considerevolmente nei prossimi anni, forti della reciproca volontà di continuare insieme, felici e contenti. Magari di più. Justcalcio.com - Corriere dello Sport – distanze ridotte, ecco le cifre Leggi tutto 📰 Justcalcio.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) 2024-10-31 09:32:38Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal: Ieri l’incontro tra il ds Manna e l’agente. In ballo c’è anche la clausola d’uscita che al club azzurro non piace Napoli e Kvara faccia a faccia, ancora una volta. Ieri a Milano, il giorno dopo la grande vittoria contro il Milan: da un lato il ds Manna e dall’altro Mamuka Jugeli, l’agente di Kvaratskhelia, per discutere del rinnovo della stella piovuta dalla Georgia. Illuminante a San Siro, con il gol del 2-0 e tante altre cose belle e interessanti, nella notte della sua presenza numero 100 con la maglia azzurra., mettiamola così: il club e il suo manager han n o pro v ato a capire se le presenze potranno aumentare considerevolmente nei prossimi anni, forti della reciproca volontà di continuare insieme, felici e contenti. Magari di più.

