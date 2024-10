Coppia bloccata a Buenos Aires: doppia indagine sulla Gpa tra Italia e Argentina (Di giovedì 31 ottobre 2024) Due cittadini Italiani sono stati fermati all’aeroporto di Buenos Aires mentre tentavano di partire per l’Europa insieme alla loro figlia, nata tramite gestazione per altri (GPA). La piccola, venuta al mondo il 10 ottobre, è figlia biologica di uno dei due uomini e di una donna Argentina che ha portato avanti la gravidanza. Il tentativo Coppia bloccata a Buenos Aires: doppia indagine sulla Gpa tra Italia e Argentina L'Identità. Lidentita.it - Coppia bloccata a Buenos Aires: doppia indagine sulla Gpa tra Italia e Argentina Leggi tutto 📰 Lidentita.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Due cittadinini sono stati fermati all’aeroporto dimentre tentavano di partire per l’Europa insieme alla loro figlia, nata tramite gestazione per altri (GPA). La piccola, venuta al mondo il 10 ottobre, è figlia biologica di uno dei due uomini e di una donnache ha portato avanti la gravidanza. Il tentativoGpa traL'Identità.

