👉 Padovaoggi.it: Chiusa definitivamente la vicenda giudiziaria tra BusItalia e i 7 Comuni della cintura urbana sui vecchi crediti legati al trasporto pubblico extraurbano. Con la scadenza dei termini per la presentazione di un ricorso al Consiglio di Stato, anche Rubano sarà costretta a pagare il dovuto, ma a Padovaoggi.it - Contenzioso sui vecchi crediti del trasporto pubblico, vince BusItalia contro 7 Comuni Leggi tutto su Padovaoggi.it ☑️Scopri di più su questa notiziaPadovaoggi.it: Chiusa definitivamente la vicenda giudiziaria trae i 7della cintura urbana suilegati alextraurbano. Con la scadenza dei termini per la presentazione di un ricorso al Consiglio di Stato, anche Rubano sarà costretta a pagare il dovuto, ma a

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:suidelpubblico, vince BusItalia contro 7 Comuni; Approfondisci 🔍

Contenzioso sui vecchi crediti del trasporto pubblico, vince BusItalia contro 7 Comuni

(padovaoggi.it)

Dopo anni di battaglie legali sono scaduti i termini per la presentazione del ricorso anche per Rubano, l'unica a non aver trattato il 10% di sconto dopo le sentenze di Tar e Consiglio di Stato ...

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

(ecnews.it)

Ai fini dell’applicazione della pena, in misura ridotta, per effetto dell’ammissione al rito del patteggiamento, occorre aver adempiuto agli obblighi tributari e, conseguentemente, estinto ...

Contenzioso e processo tributario

(commercialistatelematico.com)

Il semplice ricevimento di un avviso di irregolarità (avviso bonario) non è sufficiente per determinare la decadenza dal Concordato preventivo biennale. È necessario fare chiarezza su questo punto ...

Patente a crediti: le risposte dell'Ispettorato del Lavoro

(puntosicuro.it)

Le prime risposte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro alle domande inviate sull’obbligo della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.