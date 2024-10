Cisterna / Detenzione ai fini di spaccio di marijuana, denunciato a piede libero (Di giovedì 31 ottobre 2024) Cisterna – Nella giornata del 30 ottobre scorso, al termine delle indagini preliminarmente condotte, i Carabinieri della Stazione di Cisterna di Latina (LT) hanno denunciato, in stato di libertà, un 56enne del capoluogo pontino, per Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli accertamenti condotti dai militari della predetta Stazione Carabinieri hanno avuto inizio L'articolo Cisterna / Detenzione ai fini di spaccio di marijuana, denunciato a piede libero Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Cisterna / Detenzione ai fini di spaccio di marijuana, denunciato a piede libero Leggi tutto 📰 Temporeale.info (Di giovedì 31 ottobre 2024)– Nella giornata del 30 ottobre scorso, al termine delle indagini preliminarmente condotte, i Carabinieri della Stazione didi Latina (LT) hanno, in stato di libertà, un 56enne del capoluogo pontino, peraididi sostanze stupefacenti. Gli accertamenti condotti dai militari della predetta Stazione Carabinieri hanno avuto inizio L'articoloaididiTemporeale Quotidiano.

