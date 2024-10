Ciclista morto a Foggia travolto da un'auto, arrestato pirata della strada 77enne (Di giovedì 31 ottobre 2024) È stato Individuato e arrestato l'uomo che soltanto due giorni fa, nel Foggiano, ha investito e ucciso il Ciclista 61enne Roberto Casiello. L'incidente mortale era avvenuto lungo la statale 17, tra Foggia e Lucera. L'uomo arrestato è un 77enne originario di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, e le accuse che gli sono rivolte sono quelle di omessa fermata, mancata assistenza a seguito di sinistro stradale mortale e omicidio stradale. Tg24.sky.it - Ciclista morto a Foggia travolto da un'auto, arrestato pirata della strada 77enne Leggi tutto 📰 Tg24.sky.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) È stato Individuato el'uomo che soltanto due giorni fa, nelno, ha investito e ucciso il61enne Roberto Casiello. L'incidente mortale era avvenuto lungo la statale 17, trae Lucera. L'uomoè unoriginario di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, e le accuse che gli sono rivolte sono quelle di omessa fermata, mancata assistenza a seguito di sinistrole mortale e omicidiole.

