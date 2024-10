Ilrestodelcarlino.it - Cibo bio alle mense scolastiche. Dalla Regione stanziati 17.500 euro

Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Arrivaun contributo di 17.500per il servizio mensa scolastica del Comune di Recanati, per l’impegno nell’impiegare prodotti biologici ai bambini. A seguito di una gara a evidenza pubblica,il servizio nel settembre scorso è stato affidato per 3 anni (con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni e proroga di 6 mesi) alla "Serenissima Ristorazione" con sede in Vicenza, per un costo complessivo di 2.376.840. L’azienda si è impegnata a garantire materie prime di origine biologica per il 90 per cento per frutta, ortaggi, legumi, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, olio e del 50% per centoper la carne e i prodotti lattiero-caseari.