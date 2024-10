Capelli d’angelo e ragnatele nel cielo: tra spider ballooning e avvistamenti UFO (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ottobre 2024- Tra i tanti strani fenomeni ai quali assistiamo, ce n’è uno che avviene tutti gli anni negli stessi mesi. Da secoli, nei cieli di tutto il mondo, appaiono misteriosi filamenti bianchi e leggeri che spesso sono interpretati come manifestazioni inspiegabili. Però solo negli ultimi anni qualcuno ha voluto correlarli agli avvistamenti di Ufo. Questi filamenti sono noti anche come “Capelli d’angelo”, e la scienza ha rivelato che si tratta di un fenomeno naturale causato da una pratica comune tra i ragni: il cosiddetto spider ballooning. Ma di cosa si tratta? Il ballooning è una tecnica utilizzata da molti ragni, soprattutto i giovani esemplari, per migrare in nuovi territori. Leggi tutto 📰 Ilfaroonline.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ottobre 2024- Tra i tanti strani fenomeni ai quali assistiamo, ce n’è uno che avviene tutti gli anni negli stessi mesi. Da secoli, nei cieli di tutto il mondo, appaiono misteriosi filamenti bianchi e leggeri che spesso sono interpretati come manifestazioni inspiegabili. Però solo negli ultimi anni qualcuno ha voluto correlarli aglidi Ufo. Questi filamenti sono noti anche come “”, e la scienza ha rivelato che si tratta di un fenomeno naturale causato da una pratica comune tra i ragni: il cosiddetto. Ma di cosa si tratta? Ilè una tecnica utilizzata da molti ragni, soprattutto i giovani esemplari, per migrare in nuovi territori.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:d’angelo enel: tra spider ballooning e avvistamenti UFO;d’angelo: levolanti che destano curiosità e qualche dubbio; Scie Chimiche. Quei filamenti caduti dal: seta volante o polimeri biosintetici?; Piovono ragni in Australia; La migrazione di massa dei ragni in Australia; L'invasione in Australia di milioni di ragni paracadutisti, ecco perché; Approfondisci 🔍

