Calciomercato Milan, Federico Chiesa via dal Liverpool? Geoffrey Moncada ci pensa, ma non è da solo!

(Di giovedì 31 ottobre 2024)sta faticando con ile occhio a un possibile prestito:c’è, ma non! Pochi mesi dall’inizio della sua avventura in Inghilterra con ilpotrebbe già tornare nuovamente in Serie A e occhio anche al! L’ex attaccante di proprietà della Juventus, infatti, dal suo arrivo in Premier League ha faticato davvero tanto e non sta trovando spazio nelle gerarchie di Arne Slot. I suoi numeri parlano di solamente 78 minuti giocati dall’inizio della stagione. Troppo poco per un giocatore dalle qualità e dalle potenzialità dell’esterno della Nazionale. Ecco che allora, dall’Inghilterra, arrivano indiscrezioni sul futuro di. Sì, perché potrebbero aprirsi gli scenari per un clamoroso ritorno in serie A in prestito.