Bergamo crolla muro in uno scavo | operaio morto a Ponteranica

(Adnkronos) – Un operaio di 50 anni è morto mentre stava lavorando in uno scavo a seguito del crollo di un muro a Ponteranica, Bergamo. L'incidente è avvenuto attorno alle 11 in un cantiere in via Foppetta. L'uomo è rimasto sommerso nel crollo ed è stato constatato il decesso sul posto. A intervenire l'elisoccorso, un'ambulanza,

Ponteranica, crolla un muro: operaio muore travolto al cantiere Teb

L’INFORTUNIO MORTALE. L’uomo, di circa 50 anni, sarebbe stato sommerso in uno scavo nella zona di via Foppetta, dove sono in corso i lavori del cantiere Teb.

Crolla il muro in cantiere: muratore di 50 anni muore sepolto a Ponteranica

L’ennesimo incidente sul lavoro si è verificato via Foppetta. L’uomo è stato sommerso in uno scavo dopo il cedimento del manufatto.

Crolla un muro in un cantiere nel bergamasco, muore un 50enne

Incidente mortale sul lavoro nel bergamasco. E' accaduto in un cantiere di via Foppetta a Ponteranica. Un 50enne è rimasto sommerso in uno scavo a seguito del crollo di un muro. Constatato il decesso ...

Ponteranica, crolla un muro: muore un 50enne

L’INFORTUNIO MORTALE. L’uomo sarebbe stato sommerso in uno scavo tra via Foppetta e via Concordia, dove sono in corso i lavori del cantiere Teb.