Ascolti tv: Il diritto di contare, Io Canto Generation, Chi l’ha visto | Dati Auditel, mercoledì 30 ottobre 2024 (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ascolti tv di mercoledì 30 ottobre 2024: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Il diritto di contare” contro “Io Canto Generation“. Chi ha vinto la sfida relativa agli Ascolti tv di ieri sera, mercoledì 30 ottobre 2024? Tutti i Dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: Il diritto di contare vs Io Canto Generation. Auditel del 30 ottobre 2024 Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il diritto di contare” contro “Io Canto Generation”. Chi ha vinto? Rai 1: Il diritto di contare, il film statunitense del 2016 diretto da Theodore Melfi con Octavia Spencer ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share. Superguidatv.it - Ascolti tv: Il diritto di contare, Io Canto Generation, Chi l’ha visto | Dati Auditel, mercoledì 30 ottobre 2024 Leggi tutto 📰 Superguidatv.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)tv di30: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Ildi” contro “Io“. Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera,30? Tutti idella prima serata con maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.tv ieri sera: Ildivs Iodel 30Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Ildi” contro “Io”. Chi ha vinto? Rai 1: Ildi, il film statunitense del 2016 diretto da Theodore Melfi con Octavia Spencer ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:tv mercoledì 30 ottobre: chi ha vinto tra Ildie Io Canto Generation;tv del 30 ottobre, Gerry Scotti con Io Canto Generation contro Stucky;Tv, mercoledì 9 ottobre 2019: Ildi20.45% (Rai 1), Amici Celebrities 15.25% (Canale 5), Rocco Schiavone 9.3% (Rai 2);TV | Mercoledì 9 ottobre 2019. Exploit Ildi(20.45%), Amici Celebrities 15.25%. Colò 2.57%, Extravergine 0.09%;Tv: Il film di Rai1 fa boom e umilia Hunziker e Amici Celebrities;TV | Mercoledì 24 Maggio 2023. In 7 mln per la Coppa Italia (33.3%). Ildi11.3%, bene Chi l'ha Visto (11.1%). Don Camillo evergreen (5.7%); Approfondisci 🔍

Ascolti tv mercoledì 30 ottobre: chi ha vinto tra Il diritto di contare e Io Canto Generation

(fanpage.it)

Gli ascolti tv di mercoledì 30 ottobre: la sfida in termini di dati auditel tra Rai 1 con Il diritto di contare e Canale5 con Io canto generation ...

Ascolti tv mercoledì 30 ottobre: Il diritto di contare, Io canto generation, Chi l’ha visto?

(tpi.it)

Ascolti tv 30 ottobre 2024: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ...

Ascolti tv del 30 ottobre, Gerry Scotti con Io Canto Generation contro Stucky

(dilei.it)

Gerry Scotti conduce su Canale 5 “Io Canto Generation” e se la vede con la nuova serie “Stucky” su Rai 2 e “Il diritto di contare” su Rai 1.

Il diritto di contare, stasera in tv la storia vera di Katherine Johnson: trama e cast della pellicola

(msn.com)

Una storia vera, quella proposta da Rai 1, stasera in tv, mercoledì 30 ottobre alle 21.30: “Il diritto di contare” di ...