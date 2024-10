Ambrogino d’oro, Walker Meghnagi si sfila e lancia Roberto Cenati: “Rinuncio, premiate l’ex presidente Anpi” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Milano – ”Preferisco così: Rinuncio alla candidatura all’Ambrogino per non creare divisioni all’interno del Consiglio comunale. Negli anni si è costruito un bel rapporto, bipartisan, e io non lo voglio incrinare. La mia scelta è un messaggio di pace”. Lo ha annunciato Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano, il cui nome presentato da Silvia Sardone (Lega) per la corsa alla più alta onorificenza cittadina ha scatenato una polemica, innescata dall’attacco dei Verdi che si sono detti contrari alla sua presenza. Che reazioni ha suscitato la sua decisione? “Da questa mattina (ieri per chi legge, ndr) ho il telefono intasato di messaggi. Moltissimi amici, conoscenti, imprenditori, professionisti di più settori e anche politici mi stanno esprimendo il loro supporto. Ricevere tutta questa solidarietà mi rende felice. Ilgiorno.it - Ambrogino d’oro, Walker Meghnagi si sfila e lancia Roberto Cenati: “Rinuncio, premiate l’ex presidente Anpi” Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Milano – ”Preferisco così:alla candidatura all’per non creare divisioni all’interno del Consiglio comunale. Negli anni si è costruito un bel rapporto, bipartisan, e io non lo voglio incrinare. La mia scelta è un messaggio di pace”. Lo ha annunciatodella Comunità ebraica di Milano, il cui nome presentato da Silvia Sardone (Lega) per la corsa alla più alta onorificenza cittadina ha scatenato una polemica, innescata dall’attacco dei Verdi che si sono detti contrari alla sua presenza. Che reazioni ha suscitato la sua decisione? “Da questa mattina (ieri per chi legge, ndr) ho il telefono intasato di messaggi. Moltissimi amici, conoscenti, imprenditori, professionisti di più settori e anche politici mi stanno esprimendo il loro supporto. Ricevere tutta questa solidarietà mi rende felice.

(msn.com)

(rainews.it)

(msn.com)

(affaritaliani.it)

