Agguato in mattinata: 39enne ucciso a colpi di pistola (Di giovedì 31 ottobre 2024) Agguato in mattinata: 39enne ucciso a colpi di pistola. Michele de Carlo, classe 1985, è stato ucciso a colpi di pistola questa mattina a Gioia del Colle in traversa Anna Magnani nei pressi di Quotidianodipuglia.it - Agguato in mattinata: 39enne ucciso a colpi di pistola Leggi tutto 📰 Quotidianodipuglia.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)indi. Michele de Carlo, classe 1985, è statodiquesta mattina a Gioia del Colle in traversa Anna Magnani nei pressi di

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Un uomo è statoa colpi di fucile; Delitto di Paderno del Grappa, il "giallo" di un'altra auto sul luogo dell'omicidio; Accoltellato a Paderno del Grappa, il Ris al lavoro sull'auto della vittima; Omicidio di Bledar Dedja, sentita una donna incontrata sul web; Omicidio a Foggia: quarantennea colpi di pistola in un'area di servizio lungo la Statale 673; Mafia, l’omicidio dell’Apicanese e quel summit tra “uomini d’onore” in un autosalone di.; Approfondisci 🔍

Agguato nel Foggiano, 36enne ucciso a fucilate

(msn.com)

Un uomo, Bartolomeo Pio Notarangelo, di 36 anni, è stato ucciso a colpi di fucile questo pomeriggio a Mattinata, nel Foggiano. L'agguato è stato compiuto in località Tagliata. Sul posto sono ...

Uomo di 36 anni ucciso a fucilate, l'agguato in pieno giorno. Bartolomeo Pio Notarangelo era il cognato di un boss pentito

(msn.com)

Un uomo, Bartolomeo Pio Notarangelo, di 36 anni, è stato ucciso a colpi di fucile questo pomeriggio a Mattinata, nel Foggiano. L'agguato è stato compiuto in località Tagliata. Sul posto sono ...

Agguato a Scampia, ucciso un uomo mentre era dal barbiere

(tuttosport.com)

(ANSA) - NAPOLI, 08 SET - Agguato nella tarda serata di ieri a Scampia in via Ghisleri: un uomo è stato ucciso mentre si trovava all'interno di un salone da barbiere. Sul posto, alle ore 23 circa ...

Agguato in pieno giorno a Napoli, ucciso un uomo di 45 anni

(rainews.it)

Con lui, secondo quanto riferito da chi ha assistito all'agguato, ci sarebbe stato il figlio di otto anni. Luigi Procopio, quarantacinque anni, precedenti di polizia alle spalle, è stato ucciso ...