Accordo tra la ditta e il Comune di Lanciano: 450mila euro per riparare il Corso rotto (Di giovedì 31 ottobre 2024) Via mattonelle rotte e toppe di asfalto sul Corso 'presentoso' di Lanciano. Il Comune ha raggiunto un Accordo transattivo con l'impresa esecutrice dell'opera (appaltata nel 2017) che effettuerà lavori di manutenzione straordinaria sull'opera realizzata dalla precedente amministrazione e che oggi Chietitoday.it - Accordo tra la ditta e il Comune di Lanciano: 450mila euro per riparare il Corso rotto Leggi tutto 📰 Chietitoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Via mattonelle rotte e toppe di asfalto sul'presentoso' di. Ilha raggiunto untransattivo con l'impresa esecutrice dell'opera (appaltata nel 2017) che effettuerà lavori di manutenzione straordinaria sull'opera realizzata dalla precedente amministrazione e che oggi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Corso presentoso, raggiunto l’con laesecutrice dei lavori; Albero caduto sulla tratta-San Vito, Tua invia una diffida ai proprietari dei terreni privati; "Si sfiora il ridicolo, la Tua non in grado di fare manutenzione": Cisal sull'albero caduto trae San Vito;. Ruspa e nuove colate di asfalto sul Corso: smantellato tratto della pavimentazione malconcia;, dissesto idrogeologico e corso Trento e Trieste i nodi da sciogliere nel 2023; Nuovo ospedale di Avezzano, verso l’appalto: firmato l’di programma integrativo; Approfondisci 🔍

Lanciano. Dipendente cade uscendo da assessorato: da Comune 50mila euro di risarcimento

(abruzzolive.tv)

E’ costato 50 mila euro di risarcimento al Comune di Lanciano (Ch) una caduta che una dipendente ... Ora sulla vicenda processuale, in materia di lavoro, è stato trovato un accordo bonario tra le ...

Caserta, strade e sottopassi: lavori e piano anti-allagamenti

(ilmattino.it)

Gli ultimi acquazzoni settembrini hanno provocato numerosi problemi al capoluogo. Allagamenti, sottopassi bloccati, automobilisti completamente incastrati nel traffico. È stato il ...

Odissea in centro, il Comune licenzia la ditta

(primamonza.it)

«E’ nostro obiettivo procedere alla risoluzione consensuale del contratto con l’azienda Baronchelli Costruzioni Generali e concludere al più presto i lavori». Il vicesindaco e assessore ai Lavori pubb ...

Santa Teresa, firmato il contratto per le strisce blu: presto al via la nuova gestione

(sikilynews.it)

Il Comune, in sede di accordo, ha però riconosciuto di essere debitore nei confronti della ditta “Duro” e dei suoi eredi della somma di 17mila 392 euro, riferita a non meglio precisate fatture non ...