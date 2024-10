A casa per il ponte di Ognissanti, ma il volo da Londra gli costa l'arresto: doveva scontare una pena per lesioni (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tornava da Londra per il ponte di Ognissanti, ma la breve vacanza gli è costata l’arresto dato che l’uomo a quanto pare doveva scontare quattro mesi ai domiciliari in forza di un ordine di esecuzione del 2021. A intercettarlo il pomeriggio del 30 ottobre mentre i familiari lo attendevano Ilpescara.it - A casa per il ponte di Ognissanti, ma il volo da Londra gli costa l'arresto: doveva scontare una pena per lesioni Leggi tutto 📰 Ilpescara.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tornava daper ildi, ma la breve vacanza gli èta l’dato che l’uomo a quanto parequattro mesi ai domiciliari in forza di un ordine di esecuzione del 2021. A intercettarlo il pomeriggio del 30 ottobre mentre i familiari lo attendevano

