Toscana: consegnati i Pegaso per lo sport 2024 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Al via da oggi il bando per le società sportive: finanziamenti che verranno attribuiti alle società e alle federazioni. Si tratta in tutto di 3 milioni e mezzo di euro, per sostenere le attività che tengono quotidianamente”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, oggi a Firenze durante la consegna dei riconoscimenti “Pegaso per lo sport 2024”. “Ho sempre attribuito allo sport una fondamentale importanza. La Regione – ha aggiunto Giani – è stata in questi anni impegnata tantissimo nel sostenere quella che è l’attività su cui lo sport si imperna, ovvero gli impianti sportivi. Abbiamo investito circa 70 milioni di euro per la manutenzione degli impianti sportivi, coinvolgendo 190 dei 273 comuni della Toscana”. Lapresse.it - Toscana: consegnati i Pegaso per lo sport 2024 Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Al via da oggi il bando per le societàive: finanziamenti che verranno attribuiti alle società e alle federazioni. Si tratta in tutto di 3 milioni e mezzo di euro, per sostenere le attività che tengono quotidianamente”. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Eugenio Giani, oggi a Firenze durante la consegna dei riconoscimenti “per lo”. “Ho sempre attribuito allouna fondamentale importanza. La Regione – ha aggiunto Giani – è stata in questi anni impegnata tantissimo nel sostenere quella che è l’attività su cui losi imperna, ovvero gli impiantiivi. Abbiamo investito circa 70 milioni di euro per la manutenzione degli impiantiivi, coinvolgendo 190 dei 273 comuni della”.

Il servizio di Elisoccorso in Toscana: gli elicotteri salvavita Pegaso

Dalla Regione 18.300.000 euro per lo svolgimento del servizio ... 6.700.000 euro per l'azienda sanitaria Toscana nord ovest (dove opera l'apparecchio Pegaso 3); 7.500.000 per la Toscana sud ...

Toscana: Pegaso a Gino Cecchettin, in memoria della figlia Giulia. Giani: "Le sue parole mi hanno toccato il cuore"

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nel consegnare il Pegaso della Toscana durante la terza edizione del Next Generation Fest a Firenze che Gino Cecchettin ha ...

Giani e Saccardi premiano e ringraziano volontari AIB Toscana

Il Presidente della Toscana Eugenio Giani, assieme alla Vicepresidente ed Assessore all'agricoltura Stefania Saccardi, ha consegnato un Pegaso a ciascuna della dodici associazioni che dell'antincendio ...

Il Pegaso della Toscana delle donne a Giovanna Botteri

Così il Presidente Eugenio Giani che questo pomeriggio insieme alla Capo di Gabinetto Cristina Manetti ha consegnato il Pegaso della Toscana delle Donne alla giornalista Giovanna Botteri che è ...