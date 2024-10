Tentato omicidio a Cascina in pieno giorno: tre arresti (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Cascina (Pisa), 30 ottobre 2024 – Tentato omicidio a Cascina dove due uomini di origini albanesi, armati, hanno aggredito un giovane tunisino mentre si trovava in casa. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio dell’11 ottobre, e, secondo quanto appreso, era stato premeditato. Gli aggressori infatti avevano pianificato persino la fuga in auto dopo l’aggressione. È stata un’azione fulminea quella dei malviventi, che hanno fatto irruzione nell’abitazione della vittima aggredendolo nei punti vitali. Uno era armato di un grosso martello e l’altro di un’arma da punta e taglio. Lo hanno colpito con violenza in più punti del corpo. Ma l’uomo, nonostante le gravi ferite, è sopravvissuto, anche se è ancora ricoverato in ospedale. Insieme ai due aggressori c’era un terzo complice, rimasto all’esterno a fare da “palo”. Lanazione.it - Tentato omicidio a Cascina in pieno giorno: tre arresti Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)(Pisa), 30 ottobre 2024 –dove due uomini di origini albanesi, armati, hanno aggredito un giovane tunisino mentre si trovava in casa. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio dell’11 ottobre, e, secondo quanto appreso, era stato premeditato. Gli aggressori infatti avevano pianificato persino la fuga in auto dopo l’aggressione. È stata un’azione fulminea quella dei malviventi, che hanno fatto irruzione nell’abitazione della vittima aggredendolo nei punti vitali. Uno era armato di un grosso martello e l’altro di un’arma da punta e taglio. Lo hanno colpito con violenza in più punti del corpo. Ma l’uomo, nonostante le gravi ferite, è sopravvissuto, anche se è ancora ricoverato in ospedale. Insieme ai due aggressori c’era un terzo complice, rimasto all’esterno a fare da “palo”.

