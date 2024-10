Technogym continua a crescere, nei primi nove mesi del 2024 i ricavi crescono del 10% (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Consiglio di amministrazione di Technogym ha esaminato i ricavi consolidati dei primi nove mesi del 2024, che evidenziano una ulteriore crescita del colosso cesenate del wellness "I ricavi totali dell’esercizio sono pari a 621,6 milioni di euro, in aumento del +10% (+10,4% a cambi costanti) Cesenatoday.it - Technogym continua a crescere, nei primi nove mesi del 2024 i ricavi crescono del 10% Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Consiglio di amministrazione diha esaminato iconsolidati deidel, che evidenziano una ulteriore crescita del colosso cesenate del wellness "Itotali dell’esercizio sono pari a 621,6 milioni di euro, in aumento del +10% (+10,4% a cambi costanti)

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Technogym continua a crescere, nei primi nove mesi del 2024 i ricavi crescono del 10%; Technogym, ricavi 9 mesi in crescita del 10%; Technogym, ricavi gruppo 9 mesi +10% su anno; Technogym, ricavi gruppo 9 mesi +10% su anno Da Reuters; Technogym: ricavi in crescita del 10% nei primi nove mesi del 2024; Technogym continua a crescere: nel 2023 ricavi a 808 milioni; Leggi >>>

Technogym, ricavi 9 mesi in crescita del 10%

(teleborsa.it)

Technogym ha annunciato i risultati preliminari dei primi nove mesi dell'esercizio, che evoidenziano ricavi pari a Euro 621,6 milioni, in aumento ...

Technogym: i ricavi crescono del 10% nei primi 9 mesi del 2024

(it.investing.com)

Avviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe ...

Technogym, quarant’anni di wellness e fame per l’innovazione

(gqitalia.it)

Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi. Scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione. Archiviare informazioni su dispositivo e/o accedervi. Pubblicità e co ...

Green economy e digitalizzazione: le startup innovative italiane continuano a crescere

(quotidiano.net)

Intenti / Le nuove tecnologie ricoprono un ruolo chiave nel ridurre le emissioni e promuovere stili di vita che hanno al centro la sostenibilità ambientale ...