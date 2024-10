Taylor Mega ribadisce: “Fedez e Chiara Ferragni erano una coppia aperta, se parlo è perché so delle cose” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Taylor Mega ribadisce: “Fedez e Chiara Ferragni erano una coppia aperta” Taylor Mega ribadisce quanto già diChiarato alcune settimane fa, ovvero che Fedez e Chiara Ferragni erano una coppia aperta. Ospite del podcast Gurulandia, infatti, la modella e influencer ha confermato le sue diChiarazioni, che erano state smentite da Chiara Ferragni, la quale, interpellata da Striscia la Notizia sull’argomento, aveva affermato: “Non sono mai stata in una coppia aperta. Se coppia aperta significa che uno tradisce e l’altro no, allora non sapevo di esserlo: da parte mia coppia aperta mai!”. “Sì, a Le Iene ho detto che erano una coppia aperta – ha ora diChiarato Taylor Mega – Ognuno dice quello che vuole dire, ognuno capisce quello che vuole capire. Io se parlo è perché so della cose”. Tpi.it - Taylor Mega ribadisce: “Fedez e Chiara Ferragni erano una coppia aperta, se parlo è perché so delle cose” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024): “unaquanto già dito alcune settimane fa, ovvero cheuna. Ospite del podcast Gurulandia, infatti, la modella e influencer ha confermato le sue dizioni, chestate smentite da, la quale, interpellata da Striscia la Notizia sull’argomento, aveva affermato: “Non sono mai stata in una. Sesignifica che uno tradisce e l’altro no, allora non sapevo di esserlo: da parte miamai!”. “Sì, a Le Iene ho detto cheuna– ha ora dito– Ognuno dice quello che vuole dire, ognuno capisce quello che vuole capire. Io seso della”.

