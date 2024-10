Taylor Mega ribadisce che Fedez e Chiara Ferragni erano una coppia aperta (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In una nuova intervista, Taylor Mega ha ribadito che, prima di lasciarsi, Fedez e Chiara Ferragni erano una coppia aperta L'articolo Taylor Mega ribadisce che Fedez e Chiara Ferragni erano una coppia aperta proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Taylor Mega ribadisce che Fedez e Chiara Ferragni erano una coppia aperta Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) In una nuova intervista,ha ribadito che, prima di lasciarsi,unaL'articolocheunaproviene da Novella 2000.

Taylor Mega ribadisce: “Fedez e Chiara Ferragni erano una coppia aperta”

“Sì, a Le Iene ho detto che erano una coppia aperta – ha ora dichiarato Taylor Mega – Ognuno dice quello che vuole dire, ognuno capisce quello che vuole capire. Io se parlo è perché so della cose”.

Taylor Mega ritorna a parlare delle sue rivelazioni scottanti su Fedez e Chiara Ferragni. Dopo il rumoroso dissing tra il rapper di Rozzano e Tony Effe, le acque sembravano essersi calmate, ...

