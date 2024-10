Sundar Pichai, Ceo di Google: “Ora l’IA scrive più di un quarto del nostro nuovo codice” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’amministratore delegato di Alphabet e Google ha quantificato per la prima volta in che misura l’intelligenza artificiale generativa contribuisce ai prodotti e ai servizi dell’azienda di Mountain View Repubblica.it - Sundar Pichai, Ceo di Google: “Ora l’IA scrive più di un quarto del nostro nuovo codice” Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’amministratore delegato di Alphabet eha quantificato per la prima volta in che misura l’intelligenza artificiale generativa contribuisce ai prodotti e ai servizi dell’azienda di Mountain View

Sundar Pichai, Ceo di Google: “Ora l’IA scrive più di un quarto del nostro nuovo codice”

(repubblica.it)

“Più di un quarto di tutto il nuovo codice di Google viene generato dall'intelligenza artificiale, quindi viene revisionato e approvato dagli ingegneri”. Sundar Pichai, Ceo di Alphabet e Google, lo ha ...

