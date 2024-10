Spagna: L. Fontana, 'vicini a comunità Valencia, profondo cordoglio per vittime' (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Mi stringo alla comunità di Valencia e di tutte le aree duramente colpite in queste ore dalle piogge torrenziali. Esprimo profondo cordoglio per le vittime e rivolgo un pensiero ai loro familiari e a chi sta prestando soccorso per portare aiuto e assistenza alla popolazione. Siamo vicini alla Spagna in questo difficile momento". Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. Liberoquotidiano.it - Spagna: L. Fontana, 'vicini a comunità Valencia, profondo cordoglio per vittime' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Mi stringo alladie di tutte le aree duramente colpite in queste ore dalle piogge torrenziali. Esprimoper lee rivolgo un pensiero ai loro familiari e a chi sta prestando soccorso per portare aiuto e assistenza alla popolazione. Siamoallain questo difficile momento". Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo

Spagna: L. Fontana, ‘vicini a comunità Valencia, profondo cordoglio per vittime’

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – “Mi stringo alla comunità di Valencia e di tutte le aree duramente colpite in queste ore dalle piogge torrenziali. Esprimo profondo cordoglio per le vittime e rivolgo un pe ...

Presidente della camera Fontana: “Vicini a comunità di Valencia” "Mi stringo alla comunità di Valencia e di tutte le aree duramente colpite in queste ore dalle piogge torrenziali. Esprimo profondo cor ...

La violenta tempesta che ha colpito la Valencia ha lasciato residenti e soccorritori in condizioni disperate, costringendoli a fronteggiare la furia della natura in situazioni di ...

Almeno 51 morti per le inondazioni in Spagna. Questo il bilancio confermato dal Centro di ... soprattutto a quelli che vivono nella provincia di Valencia. «Chi si trova vicino a canali fluviali o ...