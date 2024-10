Anteprima24.it - Smontavano auto rubate, due arresti nel Salernitano

I carabinieri di Sarno (Salerno) hanno arrestato in flagranza di reato un 45enne ed un 61enne originari dell'Agro: sono accusati di riciclaggio in concorso. I militari, durante un servizio di controllo, hanno individuato in un garage di Sarno i due soggetti intenti a smontare veicoli privi delle loro targhe. Da ulteriori indagini si è scoperto che le vetture rinvenute erano state rubate a Vietri sul Mare e Pontecagnano, il 12 e 19 ottobre scorso. Gli arrestati sono stati reclusi nel carcere di Fuorni.