Si va verso la realizzazione del Parco Nord, il gruppo "Pettinari sindaco": "Si garantisca una seria gestione di tutela" [FOTO] (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Arriverà in consiglio comunale lunedì la delibera con cui si darà definitivamente il via alla realizzazione del cosiddetto “Parco Nord” e in vista di quell’atto che chiude una partita lunga quarant’anni, i consiglieri comunali del gruppo “Pettinari sindaco” Massimiliano Di Pillo e Caterina Artese Ilpescara.it - Si va verso la realizzazione del Parco Nord, il gruppo "Pettinari sindaco": "Si garantisca una seria gestione di tutela" [FOTO] Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Arriverà in consiglio comunale lunedì la delibera con cui si darà definitivamente il via alladel cosiddetto “” e in vista di quell’atto che chiude una partita lunga quarant’anni, i consiglieri comunali del” Massimiliano Di Pillo e Caterina Artese

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Si valadel Parco Nord, il gruppo "Pettinari sindaco": "Si garantisca una seria gestione di tutela"; Campionato di Serie A 2013-2014 Juventus-Parma 2-1 MVP Carlitos Tevez; Ospedale Narni-Amelia: sarà la Provincia di Terni a realizzare la nuova rotatoria da 2 milioni e mezzo; Alcune delle specie protette che si trovano anche nell'area destinata a diventare Parco Nord; Potenza, nuovo ospedale di Lagonegro: si vala; Cuneo vince il bando Piemontainbici; Leggi >>>

Peba, si va a passi lenti verso l’approvazione

(msn.com)

L’elaborazione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba), entra nella fase cinque. L’ultima. Quella in cui gli interventi da realizzare vanno messi in fila in un elenco ordina ...

Torre Covid, sbloccata la procedura. Si Va verso la realizzazione della struttura al Cardarelli

(ilgiornaledelmolise.it)

Va detto che l’intera operazione è stata gestita direttamente dalla struttura commissariale romana che faceva capo al governo nazionale, quella per intenderci passata dai Commissari Arcuri e Figliuolo ...

Si va verso un secondo «dog park» nella regione

(cdt.ch)

Il Comune di Lumino potrebbe dotarsi di uno spazio da mettere a disposizione dei proprietari dei migliori amici dell’uomo – Il Municipio ha già preso contatto con i vertici della Società protezione an ...

Sequeri: «Verso la sinodalità della realizzazione»

(chiesadimilano.it)

«Una prima realizzazione dello spirito sinodale risiede ... L’attenzione oggi è un po’ spostata verso altre urgenze, però non mi dispiacerebbe se si facesse strada l’idea che i carismi, i doni dello ...