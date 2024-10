“Si spacciava per un medico”. Denunciato ex cavaliere di Uomini e Donne (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Denunciato l’ex cavaliere di Uomini e Donne, adesso rischia grosso. Nello studio di Maria De Filippi si era fatto conoscere per la sua frequentazione con Gloria, vicina in precedenza e Riccardo Guarnieri, spifferata in tv. “Lei era già uscita dal programma mentre io ero seduto nel parterre del Trono over – raccontava il cavaliere oggi finito nei guai – la trasmissione era in stand by per la morte di Costanzo e in quel frangente l’ho conosciuta attraverso i social”. >> “Sono tornati insieme”. Colpo di scena: la coppia vip della tv si era detta addio a un passo dal matrimonio “Con lei ci siamo frequentati una settimana ma non è scattata la molla e quindi abbiamo interrotto. Abbiamo fatto delle passeggiate, siamo stati a cena insieme ma ci sono state anche situazioni in cui non ci siamo capiti, ci sono stati dei battibecchi a livello mediatico. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)l’exdi, adesso rischia grosso. Nello studio di Maria De Filippi si era fatto conoscere per la sua frequentazione con Gloria, vicina in precedenza e Riccardo Guarnieri, spifferata in tv. “Lei era già uscita dal programma mentre io ero seduto nel parterre del Trono over – raccontava iloggi finito nei guai – la trasmissione era in stand by per la morte di Costanzo e in quel frangente l’ho conosciuta attraverso i social”. >> “Sono tornati insieme”. Colpo di scena: la coppia vip della tv si era detta addio a un passo dal matrimonio “Con lei ci siamo frequentati una settimana ma non è scattata la molla e quindi abbiamo interrotto. Abbiamo fatto delle passeggiate, siamo stati a cena insieme ma ci sono state anche situazioni in cui non ci siamo capiti, ci sono stati dei battibecchi a livello mediatico.

