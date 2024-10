Quotidiano.net - Servizi ambientali green: a Bologna il primo mezzo totalmente elettrico per la raccolta

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nuovo primato a tutela dell’ambiente a. Dallo scorso giugno è in funzione nelle strade principali della città ilpesanteper ladei rifiuti, per ora unico nel suo genere in Italia. Si tratta di un veicolo a cabina ribassata sul quale per la prima volta è stata installata l’attrezzatura per ladei rifiuti. La decisione di sperimentare questa tecnologia su unpesante è considerata un test per verificare l’eventuale allargamento su altri mezzi dello stesso genere. Per le vie più strette del centro, poi, ilpesante è sostituito da un veicolo più piccolo dotato di una vasca posteriore, anche questo completamente. Sotto le Due Torri è piùanche la pulizia, grazie alla spazzatrice elettrica della Cooperativa Brodolini, partner deidi Hera.