Serie C, Vis corsara a Gubbio. Seconda vittoria consecutiva dei biancorossi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) I biancorossi di Stellone passano al “Barbetti” 3-1. Decisive 2 autoreti degli umbri e il gol di Nicastro. Pesaresi ora sesti. Ascoli in campo mercoledì al “Del Duca” col Campobasso 29 ottobre 2024 – La Vis, dopo le 4 reti rifilate sabato scorso al Carpi, era di scena oggi a Gubbio per continuare la striscia positiva, che la vedeva già, ad oggi, a 5 risultati utili consecutivi. In una gara ricca di emozioni, la Vis passa subito in vantaggio già al 2’ grazie ad una sfortunata autorete del rossoblu Stramaccioni, che devia involontariamente in porta un colpo di testa di Bove. Al 17’ arriva però il pareggio dei padroni di casa che con Rosaia, sugli sviluppi sempre di un calcio di punizione a proprio favore, batte l’estremo difensore pesarese Vukovic. Al 36’, l’episodio che cambia l’inerzia della gara. L’arbitro, il Sig. .com - Serie C, Vis corsara a Gubbio. Seconda vittoria consecutiva dei biancorossi Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Idi Stellone passano al “Barbetti” 3-1. Decisive 2 autoreti degli umbri e il gol di Nicastro. Pesaresi ora sesti. Ascoli in campo mercoledì al “Del Duca” col Campobasso 29 ottobre 2024 – La Vis, dopo le 4 reti rifilate sabato scorso al Carpi, era di scena oggi aper continuare la striscia positiva, che la vedeva già, ad oggi, a 5 risultati utili consecutivi. In una gara ricca di emozioni, la Vis passa subito in vantaggio già al 2’ grazie ad una sfortunata autorete del rossoblu Stramaccioni, che devia involontariamente in porta un colpo di testa di Bove. Al 17’ arriva però il pareggio dei padroni di casa che con Rosaia, sugli sviluppi sempre di un calcio di punizione a proprio favore, batte l’estremo difensore pesarese Vukovic. Al 36’, l’episodio che cambia l’inerzia della gara. L’arbitro, il Sig.

