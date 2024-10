Quifinanza.it - Sciopero generale 29 novembre, Cgil e Uil in piazza per cambiare la Manovra

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)e Uil dicono “no” alla2025. I due sindacati hanno proclamato unoin segno di protesta. Si terrà venerdì 29e avrà una durata di 8 ore. I segretari generali Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri sono pronti a revocare lose il governo accetta le proposte. Sono stati convocati dalla presidente del Consiglio: “Andremo ad ascoltare”. Indetto locontro la‘inadeguata’e Uil, tra le principali sigle sindacali italiane, hanno proclamato unodi 8 ore per venerdì 29. Come sempre, losarà accompagnato da manifestazioni in diverse città. L’annuncio è arrivato nella mattinata del 30 ottobre, durante una conferenza stampa in cui i segretari generali Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri hanno espresso la necessità dila2025.