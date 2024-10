Roma-Bergamo oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2024/2025 volley (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tutto pronto per Roma-Bergamo, partita valevole per la quinta giornata di andata di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. Le Wolves di Giuseppe Cuccarini, dopo la netta sconfitta incassata a Milano, tornano sul campo di casa per conquistare altri punti e migliorare l’undicesima posizione in classifica. Dall’altra parte della rete ci sono le rossoblù di coach Carlo Parisi, anch’esse reduci da una sconfitta (contro la capolista Conegliano) e determinate a riscattarsi subito per difendere l’ottava piazza. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 30 ottobre al Palazzetto Dello Sport di Roma. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la sfida tra Smi Roma volley e Bergamo della massima Serie del campionato italiano. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tutto pronto per, partita valevole per la quinta giornata di andata diA1di. Le Wolves di Giuseppe Cuccarini, dopo la netta sconfitta incassata a Milano, tornano sul campo di casa per conquistare altri punti e migliorare l’undicesima posizione in classifica. Dall’altra parte della rete ci sono le rossoblù di coach Carlo Parisi, anch’esse reduci da una sconfitta (contro la capolista Conegliano) e determinate a riscattarsi subito per difendere l’ottava piazza. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 30 ottobre al Palazzetto Dello Sport di. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra Smidella massimadel campionato italiano.

