Ragnatele giganti su Reggio Emilia Ecco cosa sta succedendo

Ragnatele giganti hanno ricoperto i campi della provincia di Reggio Emilia. Uno spettacolo suggestivo che conferma come la natura trovi sempre nuove strade per sopravvivere alle emergenze. Servizio di Lucia Ascione

Perché le ragnatele giganti? "Gli aracnidi si sollevano per sopravvivere all'alluvione"

L'esperto spiega il ballooning: un altro indice del cambiamento del clima. Non si tratta di un boom della popolazione degli 'ottozampe' ma di una fuga d'emergenza dalle tane ...

Ragnatele giganti sui campi dell'Emilia Romagna, il fenomeno scatena i social

Milioni di piccoli ragni neri hanno ricoperto di tessiture diversi terreni della regione, soprattutto la media pianura reggiana. I fantasmatici 'teli' bianchi sonno comparsi con un tempismo perfetto, ...

Ragnatele giganti sui campi dell’Emilia Romagna, l’agricoltore di Villa Sera: “Mai vista una cosa del genere”

un vero e proprio tappeto di ragnatele è apparso nei giorni scorsi nella zona tra Villa Seta e Villa Argine, in provincia di Reggio Emilia, nei campi vicino al torrente Crostolo

Maxi ragnatele in Emilia Romagna, le foto

Milioni di piccoli ragni neri hanno ricoperto di tessiture diversi terreni della regione, soprattutto la media pianura reggiana. I fantasmatici ‘teli’ bianchi sonno comparsi con un tempismo perfetto, ...