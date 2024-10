Porti, Rixi: “Riforma per renderli più competitivi e interconnessi” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Il nostro impegno per la Riforma delle autorità portuali, da attuare entro il 2025, mira a rendere i Porti italiani più competitivi e interconnessi a livello globale". Ad affermarlo è il viceministro delle Infrastrutture e dei TrasPorti, Edoardo Rixi, in apertura dell’Assemblea di Confitarma di scena oggi a Napoli. L’obiettivo, sottolinea, "è creare una Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Il nostro impegno per ladelle autorità portuali, da attuare entro il 2025, mira a rendere iitaliani piùa livello globale". Ad affermarlo è il viceministro delle Infrastrutture e dei Tras, Edoardo, in apertura dell’Assemblea di Confitarma di scena oggi a Napoli. L’obiettivo, sottolinea, "è creare una

Porti, Rixi: "Riforma per renderli più competitivi e interconnessi"

(Adnkronos) - "Il nostro impegno per la riforma delle autorità portuali, da attuare entro il 2025, mira a rendere i porti italiani più competitivi e interconnessi a livello globale". Ad affermarlo è i ...

Porti e Infrastrutture

“Non si può far finta di niente”, dice il viceministro Rixi, che rivela che il lavoro era concluso, ma l’annullamento della concessione a Spinelli ha aggiunto nu […] ...

Edoardo Rixi alla Naples Shipping Week: «L’intermodalità è strategica per il nostro Paese»

Conclude Rixi :« Altra idea vincente per un paese marittimo è la possibilità di avere partecipazioni estere con concessioni in porti extra ... alla Blue economy per renderli sempre più ...

Regionali, botta e risposta Natale-Rixi sul porto della Spezia

Perché quando votano i cittadini devono sapere quello che i candidati propongono per il futuro dei porti". "Ma Rixi è un uomo dalle idee confuse - ribadisce Natale - e dimostra di esserlo anche sui ...