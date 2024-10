Cultweb.it - Perché ad Halloween si usano le zucche?

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’immagine più iconica diè, senza alcun dubbio, la zucca intagliata in ghigni mostruosi. Maproprio questo ortaggio è diventato il simbolo di questa festa così particolare? Le radici di questa usanza affondano nel passato, intrecciando tradizioni celtiche, irlandesi e americane. In particolare, in Irlanda si usava intagliare le rape, creando delle lanterne chiamate “Jack-O’-lanterns”. Quando, però, gli irlandesi emigrarono in America, scoprirono che leerano molto più grandi e facili da lavorare rispetto alle rape. Così, la zucca è diventata ben presto il simbolo dinegli Stati Uniti. Diversi tipi dida intagliare per– Fonte: PixabayTutto, dunque, parte dalla leggenda irlandese di Jack O’Lantern. Questo era un contadino avaro e bevitore, che è riuscito a ingannare il diavolo più volte.