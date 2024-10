Ospedale di Tarquinia, oltre 500 interventi di chirurgia generale nonostante la "cronica carenza di medici" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ospedale di Tarquinia, 503 interventi da inizio anno eseguiti dalla chirurgia generale. Di questi, trenta per patologia neoplastica maligna e del totale il 26% delle operazioni sono state effettuate con procedure di chirurgia mininvasiva. Sono i numeri che dà la Asl di Viterbo, che definisce Viterbotoday.it - Ospedale di Tarquinia, oltre 500 interventi di chirurgia generale nonostante la "cronica carenza di medici" Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)di, 503da inizio anno eseguiti dalla. Di questi, trenta per patologia neoplastica maligna e del totale il 26% delle operazioni sono state effettuate con procedure dimininvasiva. Sono i numeri che dà la Asl di Viterbo, che definisce

TARQUINIA ( Viterbo) – Dal primo gennaio a oggi, 503 procedure chirurgiche eseguite, di cui 30 per patologia neoplastica maligna. Del totale, il 26% degli interventi sono stati effettuati con procedur ...

