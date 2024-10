Zonawrestling.net - NXT 29.10.2024 2300

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ciao Bro di Zona Wrestling, Halloween Havoc appartiene già al passato come dice Tatum Paxley che interrompe il video riassuntivo dell’evento, ora si pensa al presente e lei vuole Wendy Choo Casket Match: Wendy Choo vs Tatum Paxley (3,5 / 5) Apprezzo molto Vic Joseph quando tira fuori statistiche simpatiche, questo è il terzo casket match che non coinvolge almeno un membro dei Brothers of Destruction. Nel frattempo Tatum grazie all’utilizzo come oggetto contundente di un Karrion Kross(nome tecnico dei bidoni della spazzatura) riesce a mettere in difficoltà Wendy, che però grazie a una schivata al momento giusto ribalta la situazione. Da segnalare nel mezzo anche un Reverse Angle Slam di Tatum.