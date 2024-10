Iltempo.it - "Nulla da aggiungere", schiaffo di Elkann che se ne infischia del Parlamento

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Vien quasi da dire: e meno male che rappresenta un giornale che impartisce al mondo lezioni di democrazia e stile. Già, ieri il presidente della Stellantis ed editore di Gedi (leggi Repubblica e Stampa), John, casa automobilistica ormai internazionale, ma con profonde radici produttive nel nostro Paese, e alla prese con una crisi di vendita senza precedenti, ha candidamente sbattuto la porta in faccia al. Il tempio della rappresentanza popolare, luogo sacro del dibattito e della libertà, aveva chiamato l'erede di casa Agnelli a spiegare agli italiani quali fossero i piani di sviluppo e la strategia messa in campo per salvare i siti produttivi nel nostro Paese.