«Nascono pochi bambini? Trasformiamo l’allarme in opportunità per vivere più felici» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) «Avremo un futuro migliore di quello che qualche ideologia ci vuol far credere». Ne è più che sicuro l’esperto di previdenza Alberto Brambilla, ospite della Banca di Piacenza e di Arca Fondi Sgr al PalabancaEventi (Sala Panini) per la presentazione del suo ultimo libro "Italia 2045 - Una Ilpiacenza.it - «Nascono pochi bambini? Trasformiamo l’allarme in opportunità per vivere più felici» Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) «Avremo un futuro migliore di quello che qualche ideologia ci vuol far credere». Ne è più che sicuro l’esperto di previdenza Alberto Brambilla, ospite della Banca di Piacenza e di Arca Fondi Sgr al PalabancaEventi (Sala Panini) per la presentazione del suo ultimo libro "Italia 2045 - Una

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: «Nascono pochi bambini? Trasformiamo l’allarme in opportunità per vivere più felici»; Leggi >>>

Italia, triplicati i bambini in povertà assoluta

(donnamoderna.com)

In Italia nascono pochi bambini e hanno in media genitori più anziani rispetto al passato: il percorso che consente di diventare genitori è sempre più lungo e complesso, anche in considerazione ...

"come nascono i bambini?!"...aiuto

(skuola.net)

una mia cugunetta di 5 anni mi ha chiesto come nascono i bambini... ha un carattere molto chiuso e i suoi sn separati...lei sta cn sua madre ma mi ha dtt ke con lei nn ha molta confidenza e non ...

In Italia nascono sempre meno bambini: record al ribasso nel 2023 (-3,4%) e previsioni negative per il 2024

(affaritaliani.it)

In base ai dati provvisori a gennaio-luglio le nascite sono 4.600 in meno rispetto allo stesso periodo del 2023.

A Seul nascono pochi bambini: ecco la bizzarra proposta del sindaco per risolvere il problema

(msn.com)

Video Nascono pochi Video Nascono pochi

Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta ...