Monza-Milan: rientreranno Theo Hernández e Reijnders dopo la squalifica (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tutti i tifosi del Milan si continuano a chiedere: come sarebbe andata contro il Napoli se Theo e Reijnders fossero stati in campo? Pianetamilan.it - Monza-Milan: rientreranno Theo Hernández e Reijnders dopo la squalifica Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tutti i tifosi delsi continuano a chiedere: come sarebbe andata contro il Napoli sefossero stati in campo?

Verso Monza-Milan, Fonseca “annuncia” cambi in ogni reparto: cosa trapela

(notiziemilan.it)

Il Milan è pronto a cambiare ancora nella trasferta a Monza. Almeno un cambio per ogni reparto, ecco cosa filtra. Nella frenetica routine della Serie A, la squadra del Milan non ha tempo di riposare s ...

Out Theo e Reijnders per il Milan. Ecco chi giocherà

(ilnapolionline.com)

Senza lo sprint di Theo e le incursioni di Reijnders, contro il Napoli Fonseca sarà costretto a cambiare strategia. L’idea è quella di mostrare i muscoli tra centrocampo e attacco: Conte punta sulla f ...

Milan, la squalifica di Theo impone delle riflessioni: una poltrona per tre potrebbe non bastare

(tuttomercatoweb.com)

Tra le lacune che quest'avvio di stagione ha evidenziato nella rosa del Milan di Paulo Fonseca c'è l'assenza di un vice-Theo Hernandez, da intendersi come un vice-Theo Hernandez credibile.

Milan Napoli, come verrà sostituito Theo? Non solo Terracciano, le ultimissime

(milannews24.com)

Theo Hernandez, causa espulsione rimediata contro la Fiorentina e rinvio del match contro il Bologna, dovrà saltare la sfida contro il Napoli di Conte. Fonseca, dunque, sta cercando una soluzione per ...