Misterbianco, sarà utilizzato anche l'esplosivo durante i lavori della metropolitana (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Continuano i lavori di ultimazione, da parte della Cmc di Ravenna, della tratta Nesima – Misterbianco Centro della metropolitana di Catania. L'azienda rende noto che, a partire da mercoledì 06 novembre e fino al 22 dicembre, in orario diurno nei giorni feriali, in cantiere saranno esplose Cataniatoday.it - Misterbianco, sarà utilizzato anche l'esplosivo durante i lavori della metropolitana Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Continuano idi ultimazione, da parteCmc di Ravenna,tratta Nesima –Centrodi Catania. L'azienda rende noto che, a partire da mercoledì 06 novembre e fino al 22 dicembre, in orario diurno nei giorni feriali, in cantiere saranno esplose

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Misterbianco, sarà utilizzato anche l'esplosivo durante i lavori della metropolitana; Belpasso, venerdì al via i lavori della metropolitana Misterbianco-Paternò: ci sarà il ministro Salvini; SICILIAFIERA - IL 25 SETTEMBRE SARA' INAUGURATA 'HEYSUN' L'EXPO DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA; Fce e metropolitana, guardiamo al futuro; Circumetnea, l’ultimo viaggio dopo 130 anni; Salvini a Belpasso per il via al primo lotto della Metro Misterbianco-Paternó; Leggi >>>

Prima ti sposo poi ti uccido, condannati all’ergastolo i killer su commissione ingaggiati dalla “Circe” di Misterbianco

(lasicilia.it)

La decisione della Corte d’Assise d’Appello sul diabolico caso di Barbare Bregamo scoperto grazie alle dichiarazioni di un pentito. La difesa pronta al ricorso ...

Misterbianco, riqualificazione Serra Superiore: nuovo parcheggio

(catania.liveuniversity.it)

Inizia la costruzione di un nuovo parcheggio a Misterbianco, un progetto atteso dai cittadini e dedicato al consigliere Orazio Panepinto. Inizia la costruzione di un nuovo parcheggio a Misterbianco, u ...

Nasce l'Arena di Misterbianco, il centro commerciale fiore all'occhiello del Gruppo Arena

(msn.com)

Nasce L'Arena di Misterbianco, il centro ... strategica dell'evento nel panorama della grande distribuzione erano presenti anche Mario Gasbarrino, amministratore delegato di Decò Italia, e ...

Nel sito che negli anni d'oro era conosciuto come Città Mercato

(livesicilia.it)

Con grande partecipazione e calore, è stata celebrata mercoledì 9 ottobre ... Questo significa che L’Arena di Misterbianco utilizza energia pulita e rinnovabile per gran parte delle sue ...