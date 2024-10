Mister Movie | Josh Brolin è pronto a tornare nell’MCU come Thanos (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Grazie a Mister Movie abbiamo potuto scrivere questa notizia. Josh Brolin, l’attore dietro il leggendario “Titano Pazzo” del MCU, ha dichiarato di essere disposto a riprendere il ruolo di Thanos, a patto che il ritorno del personaggio avvenga con il giusto contesto. La Possibilità di un Ritorno di Thanos nel Marvel Cinematic Universe Josh Brolin, che ha interpretato Thanos nei colossal Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, ha recentemente condiviso che sarebbe disposto a tornare nei panni del potente villain del MCU. Tuttavia, come spiegato durante un’intervista con Collider, Brolin ritiene fondamentale che il ritorno di Thanos sia guidato da una storia convincente, paragonando l’opportunità a quella di partecipare a un progetto che ama particolarmente, come il prossimo sequel del suo thriller d’azione Sicario. Mistermovie.it - Mister Movie | Josh Brolin è pronto a tornare nell’MCU come Thanos Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia., l’attore dietro il leggendario “Titano Pazzo” del MCU, ha dichiarato di essere disposto a riprendere il ruolo di, a patto che il ritorno del personaggio avvenga con il giusto contesto. La Possibilità di un Ritorno dinel Marvel Cinematic Universe, che ha interpretatonei colossal Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, ha recentemente condiviso che sarebbe disposto anei panni del potente villain del MCU. Tuttavia,spiegato durante un’intervista con Collider,ritiene fondamentale che il ritorno disia guidato da una storia convincente, paragonando l’opportunità a quella di partecipare a un progetto che ama particolarmente,il prossimo sequel del suo thriller d’azione Sicario.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Weapons: Julia Garner nel cast dell’horror con; Come Matt Damon è diventato il re dei camei cinematografici; Cosa guardare su Amazon Prime Video: catalogo aggiornato a Ottobre 2024; Quali supereroi Marvel torneranno in Avengers: Secret Wars? 5 nomi da urlo; Master Gardener recensione film di Paul Schrader con Joel Edgerton e Sigourney Weaver; Benicio del Toro: Chiamatemi Mr Vendetta; Leggi >>>

Josh Brolin svela dettagli sul suo personaggio in Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

(mistermovie.it)

Il prossimo capitolo della saga di Rian Johnson, Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, continua a mantenere il pubblico sulle spine, ma un nuovo indizio arriva da Josh Brolin, uno dei membri del ...

Josh Brolin conferma che i colloqui di HBO su Lanterna Verde “non hanno funzionato”

(mistermovie.it)

Josh Brolin ha recentemente annunciato che non sarà il volto di Hal Jordan nella serie Lanterns in arrivo su HBO. Sebbene inizialmente ci fossero state speculazioni riguardo alla sua partecipazione, l ...

Josh Brolin si trasforma nel villain di un nuovo attesissimo film di Stephen King!

(cinema.everyeye.it)

Scoprite quale sarà il prossimo film di Josh Brolin, un importante adattamento di un famoso romanzo di Stephen King.

Brothers, trama e cast della commedia action con Josh Brolin e Peter Dinklage su Prime

(tg24.sky.it)

Leggi su Sky TG24 l'articolo Brothers, trama e cast della commedia action con Josh Brolin e Peter Dinklage su Prime ...