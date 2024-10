Milan, intesa Leao-Lukaku. Maldini, che novità! Ibrahimovic nella bufera (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'intesa Leao-Lukaku e la novità su Daniel Maldini sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa Milan Pianetamilan.it - Milan, intesa Leao-Lukaku. Maldini, che novità! Ibrahimovic nella bufera Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'e lasu Danielsono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:. Maldini, che novità! Ibrahimovic nella bufera;Napoli 0-2,e Kvaratskhelia fanno andare Conte in fuga;-Napoli,relegato in panchina?: “Siamo insieme fratello”; Il Napoli vola cone Kvara, piegato 2-0 il; Le pagelle di-Napoli: Kvara incide,riferimento prezioso. Anguissa e McT da applausi;-Abraham, ilpunta al doppio 9 per "dimenticare" Zirkzee; Leggi >>>

Pagina 2 | Leao manda in tilt i social Milan: il post con Lukaku scatena i tifosi

(tuttosport.com)

Il portoghese su Instagram alla fine della sconfitta con il Napoli (dove è partito ancora una volta dalla panchina) crea un caso: cos'è successo ...

Milan, Leao ancora al centro delle polemiche: spunta la foto con Lukaku – FOTO

(calciostyle.it)

Visualizzazioni: 371 Rafa Leao continua a essere nell’occhio del ciclone in casa Milan. L’ennesima esclusione dal 1' contro il Napoli di certo non ha aiutato, ma anche il calciatore ci ha messo del su ...

Milan, Leao non può fare la riserva di lusso. Ecco perché il rapporto con Fonseca è da ricomporre

(msn.com)

Rafael Leao non sta dando continuità alle sue prestazioni. Oppure Paulo Fonseca lo sta ostracizzando e non rientra più nei piani del tecnico portoghese. Non avremo mai una ...

Pagelle Milan-Napoli: Pavlovic birillo (4,5), scorci del vero Leao (6). Lukaku risponde alle critiche (7,5)

(corriere.it)

Il Napoli vince 2-0 sul campo del Milan grazie alle reti di Lukaku e Kvaratskhelia: il belga vince il duello con Pavlovic, il georgiano approfitta di un Maignan tutt'altro che perfetto ...