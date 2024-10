Liberoquotidiano.it - Matilde Lorenzi, una sfortuna fatale: lo sci sganciato e la botta di faccia, è andato tutto storto

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)non ce l'ha fatta. È morta, questa sciatrice professionista, neanche vent'anni, sempre sorridente nella sua giacca impermeabile bordeaux “Falconeri”, non si è più ripresa da quella caduta, terribile, lunedì, dieci minuti appena, dalle 9.40 alle 9.50, sul versante destro della pista Grawald G1, in Val Senales (Alto Adige). Lassù, doveè più bianco, quasi immacolato, a quota 3.251. Per un incidente, per uno sci: per la sfiga, che forse è poco elegante da dire (e ancor meno facile da accettare), ma c'è anche lei e quando ci si mette nessun destino la tiene.