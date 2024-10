Thesocialpost.it - Matilde Lorenzi, il fidanzato Federico posta l’ultima foto in ospedale: “Sei la cosa più bella che mi potesse capitare”

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) La tragica morte della giovane sciatriceha commosso tutta Italia. Il suoTomasoni, 27enne freestyler originario di Castione della Presolana (Bergamo), ha voluto ricordarla su Instagram pubblicando una serie di commoventi stories. In unata dal giovane si vedono due mani che si stringono: quella con lo smalto curato di colore scuro è dimentre era ancora sul letto dell’di Bolzano in gravissime condizioni, dopo il drammatico incidente in val Senales. Sarebbe poi morta nella notte tra lunedì e martedì scorso.