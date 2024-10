Marcolin: «Frattesi ha ragione. Non ha senso giudicarlo per i gol!» (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dario Marcolin si è espresso nel post-partita di Empoli-Inter, pronunciandosi sul significato della vittoria per i nerazzurri e sull’importanza di Davide Frattesi . Questo il suo commento. IL RAGIONAMENTO – Dario Marcolin ha così parlato al termine di Empoli-Inter, terminata 0-3 grazie alla doppietta di Davide Frattesi e al gol di Lautaro Martinez: «Una risposta importante da parte dell’Inter. Giocava dopo, doveva dare risposte dopo quanto accaduto contro la Juventus. Lo ha fatto nel migliore dei modi, con tre gol, ritrovando anche Lautaro Martinez. Partita testimonia come si stia delineando un trio davanti composto da Napoli, Inter e Juventus». Marcolin sull’eccessiva pressione rivolta a Frattesi IL RAGIONAMENTO – Marcolin ha poi proseguito esprimendo il suo giudizio in merito al modo in cui è più opportuno valutare Davide Frattesi. Inter-news.it - Marcolin: «Frattesi ha ragione. Non ha senso giudicarlo per i gol!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dariosi è espresso nel post-partita di Empoli-Inter, pronunciandosi sul significato della vittoria per i nerazzurri e sull’importanza di Davide. Questo il suo commento. IL RAGIONAMENTO – Darioha così parlato al termine di Empoli-Inter, terminata 0-3 grazie alla doppietta di Davidee al gol di Lautaro Martinez: «Una risposta importante da parte dell’Inter. Giocava dopo, doveva dare risposte dopo quanto accaduto contro la Juventus. Lo ha fatto nel migliore dei modi, con tre gol, ritrovando anche Lautaro Martinez. Partita testimonia come si stia delineando un trio davanti composto da Napoli, Inter e Juventus».sull’eccessiva pressione rivolta aIL RAGIONAMENTO –ha poi proseguito esprimendo il suo giudizio in merito al modo in cui è più opportuno valutare Davide

Frattesi? Mi stupisce perché è forte mentalmente, quando lo chiami in causa lui c'è. Ha cattiveria, una caratteristica che ce l'hai o no. Tanti arrivano in quella zona di campo, ma lui fa la ...

L’ELOGIO – Marcolin ha inoltre espresso i suoi complimenti a Davide Frattesi: «Mentalmente fortissimo. Nella fase offensiva ha la cattiveria come sua caratteristica. La differenza rispetto ad altri è ...

In compenso, quando arriva la sosta per le nazionali, Frattesi diventa un pilastro dell'Italia. Gioca sempre e soprattutto segna. Lo ha fatto anche nella gara contro la Francia. E' stato il ...

Poi qualche considerazione sul recente passato: "Ciò che ci è un po' mancato nella spedizione dell'Europeo è stato il divertimento in campo che s'è visto col Belgio - ha detto Frattesi -. Trascorrere ...